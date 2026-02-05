Gargano senza medici è troppo scomodo e lontano Il sindaco di Peschici | Si faccia qualcosa e con urgenza

La carenza di medici nel Gargano diventa un problema sempre più urgente. I residenti si trovano senza servizi sanitari di base, perché le strutture sono lontane e poco accessibili. Il sindaco di Peschici chiede interventi immediati e si dice preoccupato per la situazione, che peggiora di giorno in giorno. La mancanza di medici mette a rischio la salute di chi vive in zone impervie e isolate.

Quello della carenza dei medici è una questione nazionale, tuttavia nei territori impervi e scoperti dei Monti Dauni e del Gargano il disservizio si avverte in maniera esponenziale, molto più che nelle città, a prescindere dalle esigenze. Gli organici di ambulatori, pronto soccorso e presidi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

