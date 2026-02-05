Da settimane circolano voci su un nuovo modello di Galaxy Z Fold, questa volta con uno schermo più ampio. Secondo i rumor, il dispositivo potrebbe debuttare in mercati asiatici prima di arrivare in Europa e negli Stati Uniti. Sono stati avvistati alcuni codici modello che suggeriscono una versione rivista del celebre foldable, mentre le indiscrezioni sul design parlano di un dispositivo più grande, ma con linee simili al modello attuale. Per ora, tutto resta nel campo delle ipotesi, ma l’attesa cresce tra gli appassionati di tecnologia.

introduzione sintetica: una panoramica mirata sulle indiscrezioni recenti riguardo a una possibile versione wide del galaxy z fold, con particolare riferimento a dove potrebbe essere lanciata, quali codici modello sono stati avvistati e quali ipotesi di design emergono dalle voci di mercato. galaxy z fold wide: nuove indiscrezioni sul design e sui mercati. Le speculazioni sul galaxy z fold wide hanno riacceso l’attenzione dopo un periodo di silenzio: una possibile variante più ampia della linea Fold è al centro delle discussioni, con riferimenti a schede dati che suggeriscono una diffusione oltre i soli mercati principali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy z fold dove potrebbe debuttare l’altro modello secondo i rumor

Approfondimenti su Galaxy Z Fold

Per la prima volta, Galaxy Z Fold supera Galaxy Z Flip in termini di produzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Galaxy Z Fold

Argomenti discussi: Samsung: nel 2026 punterà più su Galaxy Z Fold 8 che sul Flip; Ho provato il Galaxy Z TriFold e lo Z Fold 7 di Samsung. Ecco come differiscono i telefoni pieghevoli; Apple sta già pensando ad un secondo iPhone Fold: sfiderà il Galaxy Z Flip?; Samsung, rivoluzione pieghevoli: il Galaxy Z Fold 8 scalza il Flip per la prima volta.

Il sorpasso del 2025: perché il Samsung Galaxy Z Fold 7 ha battuto lo Z FlipNel 2025 è successo qualcosa che, fino a poco tempo fa, avrebbe fatto storcere il naso agli analisti più prudenti: il Galaxy Z Fold 7 ha venduto più del corr ... tecnoandroid.it

Galaxy Z Fold 8 quest’anno sarà il dispositivo di punta di SamsungIl 2025 ha segnato un punto di svolta per Samsung nel segmento dei pieghevoli. Per la prima volta, Galaxy Z Fold 7ha superato il modello Flip in termini di vend ... tecnoandroid.it

Samsung: nel 2026 punterà più su Galaxy Z Fold 8 che sul Flip x.com

Per Samsung Galaxy Z Fold 5 Custodia con Supporto per S Pen, [Con Pellicola Protettiva Passa da 35,56 a 11,93€ Clicca per Acquistare: https://www.amazon.it/dp/B0DPK2Z6CX/tag=maz0d-21&psc=1 Tapo C411 Telecamera WiFi Esterno/Interno S facebook