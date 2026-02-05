galaxy s26 offerta di maggio per la generazione istantanea di immagini ai senza internet grazie a questa tecnologia

La serie Galaxy S26 arriverà il 25 febbraio con una grande novità: EdgeFusion. Questa tecnologia permette di creare immagini in tempo reale senza bisogno di internet, grazie a un’intelligenza artificiale integrata nel telefono. L’azienda punta a rivoluzionare il modo di scattare e modificare foto, offrendo strumenti più veloci e pratici per gli utenti. L’attesa cresce per questo debutto che potrebbe cambiare le regole nel settore degli smartphone.

la serie galaxy s26 è attesa al debutto il 25 febbraio, con una novità che potrebbe ridefinire l’esperienza di creazione di contenuti: EdgeFusion, un sistema di intelligenza artificiale in loco capace di generare immagini in tempi quasi reali. sviluppato in collaborazione con nota ai, EdgeFusion esegue le operazioni sul dispositivo anziché affidarsi al cloud, offrendo velocità e privacy migliorate grazie all’esecuzione offline. edgefusion per la generazione istantanea di immagini sul dispositivo. EdgeFusion mira a eliminare la «sala d’attesa» tipica di molte soluzioni AI, facendo tutto localmente sullo smartphone. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Il Galaxy S26 arriva senza magneti qi2, e questo cambia alcune cose per chi vuole usare accessori di ricarica wireless.

