Gabriele Muccino | Volevo fare il veterinario A scuola balbettavo tanto la frustrazione era fortissima | il cinema mi ha guarito
Gabriele Muccino si racconta senza filtri. Ha sempre voluto fare il veterinario, ma a scuola balbettava tanto e si sentiva frustrato. Poi il cinema gli ha cambiato la vita, dandogli la possibilità di esprimersi e superare le difficoltà. Ora, in giro per l’Italia per promuovere il suo nuovo film “Le cose non dette”, corre tra treni e aerei, cercando di far conoscere il suo lavoro e la sua storia.
Milano – “Afferrare” il regista Gabriele Muccino è un’impresa. Di città in città, sta promuovendo il suo ultimo film “Le cose non dette“ e salta da un aereo all’altro, da un treno all’altro. Qualche giorno fa, all’anteprima dell’Anteo a Milano - in jeans e maglione - era accompagnato in sala dalle attrici Miriam Leone e Carolina Crescentini, nel cast del film con gli attori Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Gabriele Muccino farà tappa al Cinepalace Giometti di Riccione Muccino, è in vetta al box office nel weekend di esordio nelle sale. “Sono primo. È emozionante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
