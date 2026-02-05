Gabriele Muccino si racconta senza filtri. Ha sempre voluto fare il veterinario, ma a scuola balbettava tanto e si sentiva frustrato. Poi il cinema gli ha cambiato la vita, dandogli la possibilità di esprimersi e superare le difficoltà. Ora, in giro per l’Italia per promuovere il suo nuovo film “Le cose non dette”, corre tra treni e aerei, cercando di far conoscere il suo lavoro e la sua storia.

Milano – “Afferrare” il regista Gabriele Muccino è un’impresa. Di città in città, sta promuovendo il suo ultimo film “Le cose non dette“ e salta da un aereo all’altro, da un treno all’altro. Qualche giorno fa, all’anteprima dell’Anteo a Milano - in jeans e maglione - era accompagnato in sala dalle attrici Miriam Leone e Carolina Crescentini, nel cast del film con gli attori Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Gabriele Muccino farà tappa al Cinepalace Giometti di Riccione Muccino, è in vetta al box office nel weekend di esordio nelle sale. “Sono primo. È emozionante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gabriele Muccino: “Volevo fare il veterinario. A scuola balbettavo tanto, la frustrazione era fortissima: il cinema mi ha guarito”

Approfondimenti su Milano Muucino

Stefano Accorsi rivela l'impatto forte del primo incontro con Gabriele Muccino, definendolo uno shock.

Firenze si prepara a vedere il nuovo film di Gabriele Muccino, ‘Le cose non dette’.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Muucino

Argomenti discussi: Miriam Leone e la scelta che ha cambiato tutto: A 24 anni ho detto no a Domenica In, volevo fare cinema; Miriam Leone: Diventare madre la scelta più coraggiosa. Ho detto no a Domenica In, a 30 anni sono andata in analisi; A vivere peggio le scene di sesso nei film sono gli attori, perché hanno paura che possa avvenire qualcosa, li vedi che sono in sbattimento: così Miriam Leone; Action Item di Paula ?urinová per Insolente Nostro Sovversivo Amore.

Miriam Leone e la scelta che ha cambiato tutto: «A 24 anni ho detto no a Domenica In, volevo fare cinema»C’è un momento preciso in cui una carriera prende una direzione definitiva, spesso lontano dai riflettori e dalle scelte più comode. Per Miriam Leone quel momento arriva a ... ilmattino.it

Anna Galiena: «In Rai ti chiedevano la raccomandazione, i produttori ti guardavano le gambe. Muccino? Dopo trent'anni è sempre geniale»Nel 1999 Anna Galiena conobbe il quasi esordiente Gabriele Muccino, allora 32enne, sul set di Come te nessuno mai, il suo secondo film da regista. Oggi, a distanza di 27 anni da quel ... ilgazzettino.it

L'ultimo lavoro di Gabriele Muccino sembra stia andando molto bene al box office: ecco i risultati al botteghino degli ultimi giorni. https://cinema.everyeye.it/notizie/cose-non-dette-come-andando-incassi-film-muccino-857762.htmlutm_medium=Social&utm_ facebook

Le cose non dette. Il nuovo film di Gabriele Muccino x.com