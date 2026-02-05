Futuro di Giannis Antetokounmpo | le ultime novità dopo la notte decisiva

Dopo una notte cruciale, il futuro di Giannis Antetokounmpo resta tutto da definire. La stella dei Milwaukee Bucks non ha ancora preso decisioni ufficiali e non ha fatto pressioni pubbliche per lasciare la squadra. La situazione continua a essere in evoluzione, con molte domande ancora aperte.

Nel contesto della stagione NBA, la situazione intorno a Giannis Antetokounmpo resta dinamica: la stella non sta esercitando pressioni pubbliche per una cessione immediata, ma avrebbe comunque admitito la realtà del mercato e espresso una preferenza per una trade ai Bucks. Questa postura ha contribuito a spingere la franchigia ad ascoltare offerte e a mantenere contatti con diverse squadre in vista della deadline, valutando attentamente le opzioni disponibili senza compromettere la competitività della squadra. giannis antetokounmpo resta al centro della discussione, pur non imponendo tempistiche rigide. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

I Miami Heat stanno cercando di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione NBA.

Nell’ultima intervista, Giannis Antetokounmpo ha ribadito che restare ai Milwaukee Bucks dipende solo dalla possibilità di vincere il titolo.

