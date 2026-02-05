Futsal riparte la serie A | campane protagoniste al tecnico della Feldi Eboli la panchina d’oro

Dopo settimane di pausa per gli Europei, il campionato di serie A di futsal riprende ufficialmente. Le squadre campane, tra cui la Feldi Eboli, si preparano a tornare in campo, con il tecnico della squadra che riceve il premio come miglior allenatore. La stagione riparte tra speranze e entusiasmo, mentre i tifosi attendono con ansia le prime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la lunga sosta per consentire all’Italia la disputa degli Europei (azzurri eliminati ai quarti 4-0 dalla Spagna), le squadre campane ai nastri di partenza del massimo torneo di futsal scaldano i motori per la ripresa fissata tra pochi giorni. Fari puntati soprattutto sul centro sportivo di Cercola dove il 9 febbraio è in programma il derby tra Napoli Futsal (25) e la sorpresa Sporting Sala Consilina (27). I salernitani sono a +2 e scenderanno in campo con la mente sgombra da eccessive pressioni visto l’attuale terzo posto in coabitazione con la Feldi Eboli. Le Volpi in questi giorni hanno festeggiato il prestigioso riconoscimento assegnato a mister Luciano Antonelli, premiato dalla Figc come il miglior tecnico di calcio a 5 della passata stagione (l’equivalente della panchina d’oro del calcio a 11 assegnata ad Antonio Conte) che ha visto la Feldi Eboli vincere la Coppa Italia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Approfondimenti su Futsal Italia

La SSD Feldi Eboli ha premiato il tecnico Luciano Antonelli con la ‘Panchina d’Oro 2025’.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Futsal Italia

Argomenti discussi: Calcio a 5 Serie A. Tra una settimana esatta riparte il campionato; La capolista Messina Futsal torna al PalaLaganà per affrontare l’Eur; Serie A2: Orange Futsal, Russi e Formia ad altissima velocità. Si ferma il Messina; Villafontana spreca e non riesce a ritrovare il successo, torna in campo l’Imolese Futsal.

Marsala Futsal a Piazza ArmerinaIl Marsala Futsal torna in campo contro la Gear Piazza Armerina per una sfida decisiva di Serie A2. Derby sentito, ex in campo e voglia di riscatto ... marsalalive.it

Futsal, le società di Serie A: Urge confronto con la Divisione Calcio a 5La nuova stagione del Futsal è pronta a ripartire, ma prima le squadre lanciano un appello: Urge un confronto. La stagione 2023/24 si è chiusa con il Meta Catania laureatosi Campione d'Italia grazie ... calciomercato.com

CALCIO A 5, LUCIANO ANTONELLI VINCE LA PANCHINA D’ORO 2024/25 La SSD Feldi Eboli si congratula con il suo attuale tecnico, Luciano Antonelli, per aver ricevuto l’importante riconoscimento della Panchina D’Oro 2024/2025. La FIGC ha premiato... facebook