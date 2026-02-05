Furto e devastazione alla Cia I ladri si feriscono trovato sangue

Questa mattina, i dipendenti della sede di Cia a Follonica hanno trovato il locale distrutto. Dei ladri sono entrati durante la notte, portando via materiale e causando danni. Durante il blitz, alcuni si sono feriti e sono stati trovati con il sangue in mano. La polizia sta indagando, ma ancora non ci sono sospetti ufficiali. La scoperta ha lasciato tutti scioccati, soprattutto dopo la buona notizia della riconferma del presidente Innocenti.

FOLLONICA Una brutta sorpresa ha accolto i dipendenti della sede di Cia Follonica ieri mattina, qualche ora dopo la giornata positiva che ha visto la riconferma di Giancarlo Innocenti alla presidenza dell'associazione. Alla riapertura degli uffici, il personale si è trovato davanti a una scena di devastazione: vetri rotti, cassetti aperti, documenti sparsi ovunque e tracce di sangue all'interno dei locali. Il furto è avvenuto con ogni probabilità nelle primissime ore di ieri. I ladri si sono introdotti nella sede presumibilmente alla ricerca di denaro, che però non hanno trovato. Da una prima verifica non risulta mancare alcun materiale: il personale sta ancora effettuando controlli, ma i danni e il dispiacere restano ingenti.

