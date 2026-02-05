Furto di 1200 euro di pensione nello spogliatoio di calcio e in un negozio

Negli ultimi giorni, diversi episodi di furto hanno scosso la provincia di Viterbo. Una pensionata ha scoperto di aver perso 1200 euro dal conto, mentre altri cittadini sono stati vittima di furti in negozi e negli spogliatoi di calcio a Montefiascone. La lista degli episodi si allunga e la paura cresce tra la gente. La polizia sta già indagando per cercare di risalire ai responsabili.

Diversi episodi di furti negli ultimi giorni. Hanno colpito cittadini di tutte le età e luoghi diversi della provincia: da Viterbo, a Civita Castellana, fino agli spogliatoi di calcio a Montefiascone.Furto della pensione a Civita CastellanaA Civita Castellana vittima un anziano 80enne. Aveva.

