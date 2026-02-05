Fuori i nativi

La serata dei Grammy Awards a Los Angeles si è conclusa con alcune sorprese. Tra le poche cose che sono rimaste impresse, ci sono state due momenti che hanno fatto discutere. La cerimonia si è svolta tra musica e applausi, ma anche con qualche polemica. I premi assegnati hanno scatenato commenti tra chi li ha ritenuti meritati e chi, invece, ha sollevato dubbi. La notte si è conclusa senza grandi incidenti, lasciando però aperte alcune domande sui prossimi eventi musicali.

Della cerimonia, l'altra sera a Los Angeles, dei Grammy Awards, gli Oscar della Musica, ci sono piaciute due cose. La prima sono le due ragazze bellissime, bianche, bionde che, mentre tutto il teatro si alzava per applaudire un artista che gridava «ICE Out!», sono rimaste sulle loro poltroncine e a favore di telecamera hanno dichiarato: «Noi restiamo sedute. Noi amiamo le nostre forze dell'ordine»; e non sappiamo perché ci hanno fatto ricordare due nostri eroi, gli uomini più liberi dal conformismo che abbiamo mai visto: l'unico atleta dentro un intero stadio che, nel 2020, prima di una partita di football, non si inginocchiò in ossequio al movimento «Black Lives Matter»; e August Landmesser, l'unico tedesco che non alzò il braccio teso a un comizio di Hitler nel 1936. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fuori i nativi" Approfondimenti su Los Angeles Grammy Generazione Alpha, il ritratto dei nativi digitali cresciuti nell’era interattiva La Generazione Alpha rappresenta i nativi digitali cresciuti in un ambiente interattivo e tecnologicamente avanzato. Marche Teatro sposa la University Card. Il direttore Dipasquale: «Uno strumento digitale per i nativi digitali» - VIDEO Marche Teatro annuncia il supporto alla University Card, un nuovo strumento digitale pensato per gli studenti universitari. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nativi - Sia guerra Ultime notizie su Los Angeles Grammy Argomenti discussi: Oroscopo Rob Brezsny Vergine 29 gennaio/4 febbraio 2026; Finanziato il corso ‘Nati per Leggere’; No social agli under 15, Novara: Serve una legge chiara, l’Italia è in ritardo; Cittadinanza italiana: proposta dal MAIE una proroga di tre anni per i minori nati all’estero. Fuori i nativiUno studio legale, per conto dei discendenti della tribù Tongva, vorrebbe chiedere alla Eilish di restituire la sua villa da 14 milioni di dollari costruita sulla terra dove un tempo viveva il popolo ... ilgiornale.it Minneapolis, ICE arresta i nativi nordamericani Navajo e Oglala Sioux come clandestiniNessuno mette in dubbio che l’immigrazione illegale sia un problema serio, ma lo è ovunque laddove la politica - tra demagogia, razzismo, senso comune ... pressenza.com FARE L'INDIANO Una divertente vignetta di Bill Abbott che gioca sull'anacronismo, ovvero l'inserimento di elementi moderni in un contesto storico o tradizionale. I punti chiave che rendono efficace l'umorismo sono: - Due nativi americani sono seduti fuori da u facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.