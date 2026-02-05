Funerale a Napoli | quanto costa il servizio completo dal cimitero al sepolcro

A Napoli, organizzare un funerale può costare molto più di quanto sembri. Tra il cimitero, il carro funebre e il seppellimento, le spese si accumulano rapidamente. Molti si ritrovano a dover affrontare costi che spesso non avevano previsto, senza sapere esattamente quanto finiranno per spendere. La realtà è che in città, il prezzo di un servizio completo può variare notevolmente, e spesso le tariffe più alte sono legate proprio al trasporto e alla gestione del defunto.

**Un funerale a Napoli: i costi nascosti di un "schiattamorto"** A Napoli, in una città dove l'addio al caro estinto diventa un rito complicato, il costo reale di un funerale – e soprattutto del trasporto del defunto – è una questione delicata. Lo sanno bene quei "schiattamorti" – come vengono chiamati i necrofori – che, con un certo cinismo, portano il corpo del morto al cimitero. La notizia, emersa da un approfondimento condotto su Napoli Today, rivela come il costo reale del funerale – non soltanto il servizio completo, con il trasporto, il sepolcro e il cimitero – possa salire a oltre 1.000 euro, in una città dove il costo della vita è ormai una costante per ogni famiglia.

