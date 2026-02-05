Funerale a Napoli | quanto costa il servizio completo dal cimitero al sepolcro

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, organizzare un funerale può costare molto più di quanto sembri. Tra il cimitero, il carro funebre e il seppellimento, le spese si accumulano rapidamente. Molti si ritrovano a dover affrontare costi che spesso non avevano previsto, senza sapere esattamente quanto finiranno per spendere. La realtà è che in città, il prezzo di un servizio completo può variare notevolmente, e spesso le tariffe più alte sono legate proprio al trasporto e alla gestione del defunto.

**Un funerale a Napoli: i costi nascosti di un “schiattamorto”** A Napoli, in una città dove l’addio al caro estinto diventa un rito complicato, il costo reale di un funerale – e soprattutto del trasporto del defunto – è una questione delicata. Lo sanno bene quei “schiattamorti” – come vengono chiamati i necrofori – che, con un certo cinismo, portano il corpo del morto al cimitero. La notizia, emersa da un approfondimento condotto su Napoli Today, rivela come il costo reale del funerale – non soltanto il servizio completo, con il trasporto, il sepolcro e il cimitero – possa salire a oltre 1.000 euro, in una città dove il costo della vita è ormai una costante per ogni famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

funerale a napoli quanto costa il servizio completo dal cimitero al sepolcro

© Ameve.eu - Funerale a Napoli: quanto costa il servizio completo dal cimitero al sepolcro

Approfondimenti su Funerale Napoli

Vi porto con lo 'schiattamorto' al cimitero: ecco quanto costa (davvero) un funerale a Napoli

Andiamo al cimitero di Napoli, dove i costi di un funerale sono più alti di quanto si possa pensare.

Servizio militare volontario: cos'è, quanto costa, quali problemi pone e – soprattutto – chi ci sta pensando in Europa

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Napoli misteriosa:un viaggio nel cimitero di santa Maria del pianto #napoli #cimitero

Video Napoli misteriosa:un viaggio nel cimitero di santa Maria del pianto #napoli #cimitero

Ultime notizie su Funerale Napoli

Argomenti discussi: Ci ha lasciati Rita Di Stasio; Tino Santangelo, il funerale del principe dei notai: Un napoletano illustre; Jlenia e Giuseppe si volevano bene, non sarà un funerale ma tre, la verità del Rione Conocal sulla tragedia; L'ex vicesindaco di Napoli Tino Santangelo suicida, la famiglia: Il processo Bagnoli non c'entra.

Vi porto con lo 'schiattamorto' al cimitero: ecco quanto costa (davvero) un funerale a NapoliTutto quello che le pompe funebri non dicono: dalla sepoltura ai trucchi per ricavare spazi nei cimiteri, dalle carrozze con cavalli da tiro ai funerali per stranieri ... napolitoday.it

funerale a napoli quantoTino Santangelo, il funerale del principe dei notai: «Un napoletano illustre»«È stato uno dei figli migliori di questa città». Uno dei passaggi del discorso pronunciato da Antonio Bassolino dall’altare raccoglie sinteticamente il filo ... ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.