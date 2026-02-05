Sempre più giovani statunitensi scelgono di lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi in Europa. L’instabilità politica, la violenza e i diritti in discussione spingono molti a cercare un futuro diverso oltre l’oceano. La voglia di cambiare aria cresce tra chi vede il proprio paese come un posto troppo rischioso e incerto.

A vent’anni, Maxwell Austin ha già rinunciato all’idea di costruirsi un futuro in America. Insegnante elementare in Massachusetts, l’idea di trasferirsi lo accompagna dall’adolescenza («Appena ho imparato cosa fosse l’UE, ho voluto diventare cittadino europeo»). L’amministrazione Trump «ha reso più semplice decidere di andarsene». Se prima rimaneva il desiderio di restare e aspettare qualche cambiamento, ora «che sia per fare un master o come au pair, penso che me ne andrò definitivamente dagli Stati Uniti quest’estate». A spingerlo sono la stabilità, la mobilità, il numero di opportunità: «Diventando per esempio cittadini tedeschi, si ottiene subito accesso ad altri 26 Paesi», dice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fuga dall’America: perché sempre più giovani statunitensi vogliono un passaporto europeo

Tornano in Germania i discendenti dei perseguitati dal nazismo, scappando dall’America di Trump, dove l’antisemitismo sembra crescere di nuovo.

