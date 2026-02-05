fruit logistica coldiretti campania e nutrihub presentano il distributore di snack a km zero

Coldiretti Campania e Nutrihub lanciano un nuovo distributore automatico di snack a km zero. È un progetto che mira a far conoscere prodotti locali e salutari in modo semplice e veloce. La presentazione è avvenuta di recente, e l’obiettivo è promuovere un consumo più consapevole e sostenibile. I distributori saranno installati in vari punti della regione, offrendo frutta, snack e altri prodotti a chilometro zero. Un passo concreto per valorizzare le produzioni locali e favorire abitudini alimentari più sane.

Tempo di lettura: 2 minuti Presentato NutriHub è un progetto innovativo che punta a promuovere snack salutari e a chilometro zero attraverso un distributore automatico. L’evento, che si tiene dal 4 al 6 febbraio 2026, è uno degli appuntamenti più importanti per l’industria ortofrutticola a livello mondiale. L’idea di NutriHub è quella di promuovere, con l’aiuto della Coldiretti Campania, snack a chilometro zero, selezionati con l’aiuto di Campagna Amica. Prodotti da proporre attraverso un distributore automatico come alternativa a quelli ultra processati. “NutriHub presenta, con la Coldiretti Campania, un progetto che ha l’obiettivo ambizioso di cambiare le abitudini della merenda dei più giovani proponendo una alternativa salutare e sostenibile” spiega la biologa nutrizionista Francesca Marino, ideatrice e responsabile scientifica del progetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

NutriHub è un progetto innovativo che punta a promuovere snack salutari e a chilometro zero attraverso un distributore automatico: sarà presentato oggi al Fruit Logistica di Berlino.

NutriHub e Coldiretti Campania presentano a Berlino il distributore di snack salutari e a chilometro zero al Fruit Logistica 2026.

