Frosinone-Venezia sabato 07 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato alle 15 al Benito Stirpe si gioca il big match tra Frosinone e Venezia. Le due squadre si sfidano per tre punti importanti nella 23esima giornata della Serie B. Entrambe vogliono vincere, ma solo una potrà uscire dal campo con il risultato che conta di più. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere le rispettive squadre in questa partita decisiva.

Quello tra Frosinone e Venezia, in programma sabato al Benito Stirpe, è senza dubbio il big match della 23esima giornata della Serie B. Si affrontano la prima e la seconda della classe, con i padroni di casa del Frosinone che hanno appena perso la vetta della classifica dopo il pari sul campo dell’Entella. I ciociari. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Frosinone-Venezia: febbre da Serie A allo StirpeDa un lato occorre rimembrare il pareggio ottenuto allo scadere dei canarini sull'ostico terreno dell'Entella in un match sofferto. D'altro canto invece il team guidato da Giovanni Stroppa in queste u ... sport.virgilio.it

Frosinone-Venezia, la prevendita del settore ospiti chiude a quota 226: gli aggiornamenti facebook

#Frosinone- #Venezia, la prevendita del Settore Ospiti si chiude a quota 226 x.com