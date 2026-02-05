Fredrik Moeller | forfait in discesa e recupero lampo per il superG olimpico

Questa mattina a Milano-Cortina 2026, Fredrik Moeller ha dovuto rinunciare alla discesa libera in programma a causa di un infortunio. Dopo un inizio difficile, il norvegese è riuscito a recuperare rapidamente e ha partecipato alla sessione di allenamento, dimostrando determinazione e voglia di non mollare. La sua presenza sul ghiaccio ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, che ora aspettano di vedere come si comporterà in vista delle gare ufficiali.

La cornice olimpica ha vissuto un episodio di rilievo nella giornata inaugurale delle prove cronometrate della discesa libera a Milano-Cortina 2026. L’attenzione è rivolta a Fredrik Moeller e alle conseguenze dell’incidente, con aggiornamenti sull’evoluzione della condizione fisica e sulle possibili tappe successive in programma durante i Giochi. Durante la prima prova cronometrata della discesa libera, fredrik moeller è scivolato poco oltre il secondo intermediario della Stelvio di Bormio. L’impatto ha richiesto interventi di soccorso e l’atleta è stato condotto nell’area di arrivo; successivamente è stato trasportato in ospedale mediante elicottero sanitario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Fredrik Moeller: forfait in discesa e recupero lampo per il superG olimpico Approfondimenti su Fredrik Moeller Cosa si è fatto Fredrik Moeller? Forfait per la discesa e recupero lampo per il superG alle Olimpiadi? Fredrik Moeller si è fatto male durante la prima prova della discesa libera a Bormio. Brutto incidente per Fredrik Moeller durante la prova della discesa olimpica: portato via in elicottero Durante la prova di discesa ai Giochi di Milano-Cortina, Fredrik Moeller è caduto pesantemente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fredrik Moeller Argomenti discussi: Brutto incidente per Fredrik Moeller durante la prova della discesa olimpica: portato via in elicottero; Per Moeller un'annata davvero sfortunata, Kriechmayr sornione dopo la prova: 'Sabato vedremo la vera Stelvio'; Secondo training a Bormio, la startlist dell'appuntamento olimpico di giovedì: Casse prima di Franzoni, Schieder e Paris. Cosa si è fatto Fredrik Moeller? Forfait per la discesa e recupero lampo per il superG alle Olimpiadi?Fredrik Moeller è caduto gravemente durante la prima prova cronometrata della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella ... oasport.it Brutto incidente per Fredrik Moeller durante la prova della discesa olimpica: portato via in elicotteroOlimpiadi a forte rischio per Fredrik Moeller, velocista norvegese che oggi è caduto rovinosamente durante la prima prova cronometrata della discesa dei ... fanpage.it 32 Fredrik Moeller @The_EOC è a terra, leggero infortunio per lui, ma si rialza #MilanoCortina2026 x.com Una caduta terribile, un incidente che sarebbe potuto costargli carissimo. Fredrik ha lasciato la pista della discesa olimpica in elicottero facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.