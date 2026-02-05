Questa mattina l’aeroporto di Berlino, BER, è rimasto bloccato a causa di neve e freddo intenso. I voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi, perché le operazioni di sbrinamento degli aerei si sono rivelate impossibili con le temperature così basse. La situazione rimane critica e le compagnie aeree stanno gestendo le conseguenze del maltempo.

Il maltempo ha causato giovedì cancellazioni e ritardi dei voli all’aeroporto BER di Berlino. A causa del maltempo non è stato possibile sbrinare gli aerei, ha detto un portavoce dell’aeroporto all’agenzia di stampa tedesca DPA. I passeggeri sono stati invitati a verificare lo stato dei loro voli con le compagnie aeree. Giovedì il servizio meteorologico tedesco ha emesso un’allerta meteo a Berlino per pioggia gelata e ghiaccio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Freddo e neve bloccano l'aeroporto di Berlino

