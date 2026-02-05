Fratelli Vip | quattro nomi che si ritirano dal concorso di Signorini

A pochi giorni dall’inizio del nuovo Grande Fratello Vip, quattro concorrenti hanno deciso di tirarsi indietro. La lista ufficiale degli ospiti si è fatta più corta, lasciando un vuoto che non era previsto. I motivi dei ritiro non sono stati ancora spiegati, ma ormai la situazione è chiara: alcuni nomi importanti hanno deciso di lasciare la corsa.

A pochi giorni dal via ufficiale del nuovo Grande Fratello Vip, la lista dei partecipanti è stata messa in discussione, con quattro nomi che, in modo inequivocabile, si sono ritirati. Alla fine della lista presentata da Alfonso Signorini — con l'approvazione di Pier Silvio Berlusconi — si sono ritirati Vincenzo Schettini, Karina Cascella, Donatella Rettore e Carlotta Ferlito. Le loro risposte, pubblicate su piattaforme digitali, sono state immediate: "Non partecipiamo". La scelta di non partecipare, o meglio, la mancata partecipazione a una delle trasmissioni più seguite in Italia, mette in evidenza il crescente senso di critica o di rifiuto verso il modello di produzione televisiva che ha portato a questo concorso.

