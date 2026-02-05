Frank Zappa’s Bongo Fury arriva nei formati più diversi | ristampe vinyl e digital

Questa settimana arriva nei negozi e online “Bongo Fury” di Frank Zappa, un classico che si presenta in più formati: ristampe, vinile e digitale. La musica di Zappa continua a sorprendere e a influenzare generazioni, anche a distanza di anni dalla sua morte. Con questa uscita, i fan possono riscoprire un album che rappresenta una parte importante della sua creatività sperimentale e alternativa.

Frank Zappa, icona della musica alternativa e genio della sintesi rock e sperimentale, ha lasciato un’eredità che si estende oltre i limiti della tradizione musicale. Oggi, il 50º anniversario del suo album *Bongo Fury*, celebrato in una ristampa straordinaria, è l’occasione per un nuovo incontro tra il passato e il presente. Il disco, nato dalla collaborazione tra Zappa e Captain Beefheart nel maggio del 1975, è stato uno dei primi ad accedere alla cultura pop in modo diretto, provocatorio e tecnologicamente innovativo. Le sue registrazioni furono realizzate in pieno movimento di un tour che vide impegnate due delle figure più influenti della scena rock americana, l’una con il gruppo le *Mothers of Invention*, l’altra con il proprio team di suonatori.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

