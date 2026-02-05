Francesco Totti torna alla Roma? L' annuncio di Ranieri

Claudio Ranieri ha aperto alla possibilità di rivedere Totti in giallorosso. L’ex allenatore della Roma ha detto che potrebbe tornare, non come giocatore, ma in qualche ruolo all’interno del club. La notizia ha fatto subito il giro dei tifosi, che sperano di rivedere il loro idolo di nuovo vicino alla squadra. Per ora, nulla di deciso, ma il nome di Totti torna di nuovo a essere protagonista in casa Roma.

Francesco Totti può tornare alla Roma. Non un’indiscrezione di mercato ma una vera e propria possibilità annunciata da Claudio Ranieri, non uno qualunque. Il Senior Advisor giallorosso infatti in un’intervista esclusiva a Sky Sport ha parlato di come i Friedkin stiano ragionando sul ritorno a.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Francesco Totti Totti torna alla Roma? L'annuncio a sorpresa di Ranieri sul ritorno del Capitano La possibilità che Francesco Totti torni a giocare con la maglia della Roma prende piede dopo le recenti parole di Ranieri. Totti torna alla Roma? Annuncio a sorpresa di Ranieri, cosa sta succedendo per il ritorno del Capitano in giallorosso! Claudio Ranieri apre alla possibilità di rivedere Francesco Totti in giallorosso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Francesco Totti Argomenti discussi: Francesco Totti torna alla Roma? L'anticipazione di Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando; Dal cucchiaio di Totti al ritorno di Andrea Conti: il padel regala spettacolo a Lugano; Ilary Blasi a marzo tra Grande Fratello e divorzio Totti: Mi volete bigama?. Matrimonio Muller in vista; Eterno: l'opera di Drugi a San Giovanni dedicata a Francesco Totti. Francesco Totti torna alla Roma? Claudio Ranieri fa sognare i tifosi giallorossiFrancesco Totti può tornare alla Roma. L’ex capitano giallorosso si preparare a tornare in società a distanza di quasi sette anni. Era, infatti, il 17 giugno 2019 quando Totti rassegnò le proprie dimi ... sportal.it Ranieri: Totti torna alla Roma? I Friedkin ci stanno pensandoClaudio Ranieri apre al ritorno di Francesco Totti all'interno dell'AS Roma. Il senior advisor del club giallorosso ha confermato che la famiglia Friedkin sta pensando di riportare l'iconico numero 10 ... msn.com Potrebbe diventare realtà la terza vita di Francesco Totti alla Roma! Dopo esserne stato calciatore, capitano e bandiera in campo per oltre 25 anni e dopo una breve esperienza da dirigente conclusasi nel 2019, Totti starebbe dialogando con i Friedkin pe facebook . @OfficialASRoma, Francesco Totti può tornare in società. Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando” @SkySport x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.