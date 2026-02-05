Francesco Renga in concerto al Gran Teatro Geox

Da padovaoggi.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Renga porta la sua musica in giro per l’Italia. I fan possono già prenotarsi per il nuovo tour “LIVE TEATRI 2026”, che partirà tra ottobre e novembre del prossimo anno. Renga ha annunciato le date durante il concerto al Gran Teatro Geox, mentre si prepara a tornare sul palco con il suo stile inconfondibile.

In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia “LIVE TEATRI 2026”, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Gran Teatro Geox

Gran Concerto di Capodanno: solisti d'eccezione al Teatro Francesco Cilea

La Città Metropolitana di Reggio Calabria presenta il Gran Concerto di Capodanno al Teatro Francesco Cilea, un appuntamento tradizionale inserito nel calendario di

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Francesco Renga in concerto a #monopoli con #angelo-venti

Video Francesco Renga in concerto a #monopoli con #angelo-venti

Ultime notizie su Gran Teatro Geox

Argomenti discussi: Francesco Renga in concerto a Napoli: il tour Live Teatri 2026 fa tappa all'Augusteo; Francesco Renga, dopo Sanremo il prossimo autunno in concerto al teatro Verdi di Firenze; Francesco Renga in concerto al PalaUnical Teatro di Mantova; Francesco Renga in concerto a Mantova.

francesco renga in concertoFrancesco Renga in concerto nei teatri: il 17 ottobre a BariIl cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 sarà al TeatroTeam come unica tappa pugliese del suo tour che parte in autunno ... rainews.it

francesco renga in concertoFrancesco Renga in concerto al Gran Teatro GeoxFrancesco Renga nasce a Udine il 12 giugno del 1968. Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, con oltre 40 anni di carriera e dopo aver debuttato come frontman di uno dei più influenti ... padovaoggi.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.