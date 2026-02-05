Francesco Renga in concerto al Gran Teatro Geox
Francesco Renga porta la sua musica in giro per l’Italia. I fan possono già prenotarsi per il nuovo tour “LIVE TEATRI 2026”, che partirà tra ottobre e novembre del prossimo anno. Renga ha annunciato le date durante il concerto al Gran Teatro Geox, mentre si prepara a tornare sul palco con il suo stile inconfondibile.
In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia “LIVE TEATRI 2026”, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
