francesco dotta vola al cnr le mosse di unisi e scotte

Francesco Dotta lascia le Scotte per il Cnr. Il professore, fino a oggi alla guida dell'Unità di Diabetologia del policlinico, diventa direttore del Dipartimento di Scienze biomediche. La nomina, ufficializzata questa settimana, segna un cambio di rotta per l’ospedale e per l’ateneo di Siena. Dotta prenderà il comando del nuovo incarico il 3 febbraio e rimarrà in carica fino al 2030.

’Scossone’ a livello apicale al policlinico Le Scotte e anche all’Università: il professor Francesco Dotta, direttore dell’Unità operativa complessa Diabetologia e Malattie metaboliche del policlinico è stato nominato direttore del Dipartimento di Scienze biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), a decorrere dal 3 febbraio e per la durata di quattro anni, fino al 2 febbraio 2030. L’effetto domino, che si propaga ora nell’organizzazione didattica, assistenziale e anche nel ramo della ricerca scientifica, fra Aou Senese e Università, ha preso il via dal decreto rettorale – datato 2 febbraio – che ha collocato in aspettativa il docente, per il soppraggiunto prestigioso incarico al Cnr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

