Franca trovata morta in casa per un apparente malore | dopo un anno e mezzo arrestate nipote e amica per omicidio

Dopo un anno e mezzo di indagini, la morte di Franca non è più considerata naturale. La donna è stata trovata morta in casa per un apparente malore, ma ora la polizia ha arrestato la nipote e un’amica, accusandole di averla uccisa con intenti premeditati. La verità è emersa solo dopo lunghe verifiche e testimonianze.

Quella che inizialmente era sembrata una morte naturale si è rivelata, a distanza di un anno e mezzo, un omicidio premeditato. La vicenda riguarda Franca Genovini, pensionata di 85 anni trovata senza vita nella sua abitazione di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, il 7 agosto 2024. In un primo momento l’assenza di ferite evidenti aveva fatto ipotizzare un malore improvviso, ma le successive indagini hanno completamente ribaltato lo scenario. Nelle scorse ore i carabinieri hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due donne, ritenute responsabili della morte dell’anziana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un anno e mezzo dopo la morte di Franca Genovini, trovata senza vita in casa, la polizia ha arrestato la nipote di 37 anni e un’amica di 25.

