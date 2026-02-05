Franca trovata morta in casa per apparente malore un anno e mezzo dopo arrestare nipote e amica per omicidio

Un anno e mezzo dopo la morte di Franca Genovini, trovata senza vita in casa, la polizia ha arrestato la nipote di 37 anni e un’amica di 25. La donna era stata trovata morta per un apparente malore, ma ora gli inquirenti sospettano che ci siano altre cause dietro la sua morte. Le due donne sono state fermate nelle ultime ore e sono ora sotto interrogatorio.

A un anno e mezzo di distanza dalla morte della pensionata Franca Genovini a Castellina in Chianti, arrestata la nipote 37enne e un'amica 25enne. Devono anche rispondere di calunnia contro due cittadini macedoni che avevano accusato ingiustamente. Due donne arrestate per la morte di Franca Genovini, 85 anni, trovata deceduta il 7 agosto 2024 nella sua casa a Castellina in Chianti, dove abitava da sola. Sulle prime sembrò un malore la causa del decesso, ma la procura senese ha poi sviluppato indagini

