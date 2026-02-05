Franca derubata e uccisa a 85 anni la svolta dopo un anno e mezzo | due donne in carcere una è parente della vittima

Due donne sono state arrestate nel caso di Franca Genovini, l’anziana trovata morta nella sua casa di Castellina in Chianti circa un anno e mezzo fa. La polizia ha fermato due persone, tra cui una parente della vittima, e ora sono accusate di averla derubata e uccisa. La svolta arriva dopo mesi di indagini e nuovi elementi che hanno portato all’arresto.

Siena, 5 febbraio 2026 – Ancora un colpo di scena nel giallo di Castellina in Chianti: due donne sono state arrestate per la morte di Franca Genovini, la donna di 85 anni che fu trovata morta su una sedia nella sua abitazione il 7 agosto 2024. Anziana trovata morta in casa, svolta un anno dopo: indagine per omicidio La prima svolta risale alla scorsa estate, alla fine di agosto 2025, quando l’indagine cambiò ragion d’essere diventando un’indagine per omicidio: due donne vennero indagate per la morte della Genovini. Rilievi Carabinieri Ris Piazza Dei Daini 4, Milano, 11 Febbraio 2025, AnsaAndrea Fasani Ora le due indagate – una 37enne della provincia di Siena, parente della vittima, e una 25enne della provincia di Vicenza – sono finite in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare applicata nella mattinata di giovedì 5 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Franca derubata e uccisa a 85 anni, la svolta dopo un anno e mezzo: due donne in carcere, una è parente della vittima Approfondimenti su Castellina in Chianti Franca Genovini derubata e uccisa, la svolta dopo un anno e mezzo. Due donne in carcere, una è parente della vittima Dopo un anno e mezzo di indagini, la polizia ha arrestato due donne in relazione alla morte di Franca Genovini. Il dramma di Alessandra, morta a 4 anni. Svolta dopo anno: gli zii in carcere per omicidio aggravato Napoli, 1 febbraio 2026 – La morte di Alessandra, la bambina di 4 anni, ha preso una piega diversa da quella inizialmente raccontata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Castellina in Chianti Franca Genovini derubata e uccisa, la svolta dopo un anno e mezzo. Due donne in carcere, una è parente della vittimaIl giallo di Castellina in Chianti: nell’agosto del 2024 l’85enne venne trovata morta su una sedia della sua abitazione. Stamani in manette una parente 37enne della donna e una 25enne vicentina ... lanazione.it Vasto - In contrada Pagliarelli i ladri prendono di mira una masseria già derubata 5 mesi fa e lasciano il piede di porco sul tavolo facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.