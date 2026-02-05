Una frana ha costretto a chiudere temporaneamente la strada statale 63 nel territorio di Fivizzano. La frana si è verificata al chilometro 9,300, in località Soliera, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Le autorità stanno valutando le opere di messa in sicurezza e suggeriscono percorsi alternativi per chi deve spostarsi. Nessun ferito segnalato finora.

Fivizzano (Massa Carrara), 5 febbraio 2026 – La strada statale 63 “del Valico del Cerreto” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana al chilometro 9,300, in località Soliera, nel comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Un boato poi il fiume di fango: frana la collina a Lerici, scatta l’evacuazione. Paura nella notte, case off-limits Le auto e il traffico leggero sono deviati sulla strada provinciale 17 con indicazioni sul posto. Per i mezzi pesanti non è presente una viabilità locale, pertanto sono consigliate direttrici alternative alla SS63. Lo smottamento aveva interessato il tratto nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana minaccia la strada, chiusa la Statale. Le vie alternative

Approfondimenti su Fivizzano Statale

A causa delle intense piogge delle ultime ore, si è verificata una frana a Maiori, in Costiera Amalfitana, che ha causato il distacco di massi in località Salicerchie.

La frana sulla via Faentina ha portato alla chiusura temporanea della strada, con lunghe code e nessuna data certa per la riapertura.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fivizzano Statale

Argomenti discussi: Enorme frana minaccia Niscemi, case a rischio: evacuati abitanti; Frana a Niscemi: collina in movimento, 1.500 sfollati; Niscemi: una frana con fronte di quattro chilometri minaccia interi quartieri, mille gli sfollati finora; Il sindaco: La Regione intervenga subito. I residenti: Ci sentiamo in pericolo.

Frana minaccia la strada, chiusa la Statale. Le vie alternativeMassa Carrara, le auto e il traffico leggero sono deviati sulla strada provinciale 17 con indicazioni sul posto. Per i mezzi pesanti non è presente una viabilità locale, pertanto sono consigliate dire ... lanazione.it

Frana minaccia Niscemi, nuovi cedimenti accendono l’allarme sul paeseFrana a Niscemi: altri cedimenti. il sindaco: Situazione drammaticaTerreno instabile e città sotto stressLa frana che ha colpito **Niscemi**, in pr ... assodigitale.it

A Niscemi, mentre la frana minaccia persone e case, c’è un’altra emergenza che resta invisibile: quella degli animali. Cani e gatti abbandonati o randagi vengono dimenticati. I volontari lanciano un appello: “Neanche una scatoletta è arrivata finora”: https://fan facebook

#Niscemi Prove di normalità nonostante la frana che minaccia la cittadina. Riaperte le #scuole anche se restano chiuse quelle che si trovano in zona rossa. L'inviata #GR1 @ElenaBaiocco x.com