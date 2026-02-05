Sul tavolo del Teatro anatomico dell’Archiginnasio, Alexandra Pirici si sdraia e dà il via a “Rejon”, una performance che mette in scena figure femminili e naturali, spesso viste come oggetti passivi. L’artista occupa lo spazio, trasformando le forme di vita in un modo che sfida le categorie tradizionali e invita a riflettere su come vediamo il mondo intorno a noi.

Benedetta Cucci Sul tavolo bianco del Teatro anatomico dell’Archiginnasio, prima sede unificata dell’Università di Bologna, la performer Alexandra Pirici si sdraia e poi – col suo lavoro Rejon – inizia ad abitare diverse forme di vita, incarnando figure del mondo femminile e naturale, concepite tradizionalmente quali oggetti passivi che paiono aver senso solo tramite categorie scientifiche. Attorno, sui tre lati, il pubblico assiste a una speciale lezione, ascoltando il canto, i versi meccanici e un’ibridazione di linguaggi che l’artista emette. In via Selmi 3, si interpreta un nuovo viaggio nel tempo, ritrovandosi nell’Aula magna dell’ex facoltà di Zoologia – palazzina degli anni Trenta e atmosfera splendidamente fatiscente – dove si assiste a una lezione performativa con video di giulia deval, che da esploratrice delle politiche della voce, ci racconta attraverso PITCH. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fra opere e performance nel ’cuore’ dell’università

Approfondimenti su Università Bologna

Uno studio dell’Università di Keele rivela che le parolacce possono migliorare le performance, sfidando l’idea che siano semplicemente un comportamento scorretto da evitare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

After rebirth, I married my sister’s fiancé— the CEO who’d loved me secretly.Full Version

Ultime notizie su Università Bologna

Argomenti discussi: Fra opere e performance nel ’cuore’ dell’università; Tutto quello che c'è da sapere sulla settimana dell'arte bolognese; Art City Bologna 2026 invade gli spazi dell’Alma Mater; Performances digitali. Tra scenari immersivi, intelligenza artificiale e musica elettronica.

Una passeggiata fra le opere di Gormley e una raccolta fondi per sostenere il patrimonio d’Arte ContemporaneaColtivare il legame tra i cittadini e le opere che costellano il territorio è un modus operandi che caratterizza l’attività dell’Associazione Arte Continua, e questo approccio si rende tanto più ... exibart.com

AN ECHO, A FRAME. Le performance del CCN/Aterballetto incontrano le opere di "Opus Mundi" facebook