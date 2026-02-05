Forzano la porta d' ingresso secondaria e svuotano la cassa | furto notturno in farmacia

Questa notte, dei ladri hanno forzato la porta secondaria di una farmacia e sono entrati di nascosto. Una volta dentro, si sono diretti subito verso la cassa e hanno portato via tutti i soldi che hanno trovato. I proprietari hanno scoperto il furto questa mattina, quando sono arrivati ad aprire. La polizia sta indagando per identificare i colpevoli.

Forzano la porta d'ingresso secondaria, si dirigono verso la cassa e arraffano tutti i soldi che erano stati lasciati all'interno. Furto con scasso in una farmacia di Racalmuto dove una banda di malviventi (difficile ipotizzare che sia entrato in azione un ladro solitario), nottetempo, è riuscita.

