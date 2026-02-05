Forte scossa di terremoto | Avvertita dalla popolazione molta paura

Una forte scossa di terremoto ha svegliato tutta la popolazione nel cuore della notte. Molti hanno sentito un movimento secco, come se il mondo si fosse improvvisamente messo in movimento. La paura si è diffusa tra chi si trovava a casa, alcuni sono usciti in fretta, cercando di mettersi in salvo. Per ora non ci sono notizie di danni gravi, ma la sensazione di instabilità si fa sentire tra i cittadini.

Nel cuore della notte c'è chi si è svegliato di colpo, con quella sensazione impossibile da confondere: un movimento secco, come se il mondo per un attimo non fosse stato più fermo. Pochi secondi che però sembrano eterni. E subito la stessa domanda che rimbalza ovunque: l'hai sentita anche tu? Quando la terra trema, anche se non ci sono crolli e non si vedono danni, l'ansia corre più veloce di tutto. Ci si affaccia, si controllano notifiche e aggiornamenti, si cerca un punto fermo tra numeri e mappe. E intanto arrivano le prime conferme dai sistemi di monitoraggio internazionali. La scossa registrata: dove e quanto forte.

