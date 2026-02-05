Formia verso la riduzione della Tari | la raccolta differenziata sale al 77%

A Formia la differenziata sale al 77%. La città ha fatto un passo avanti importante, passando dal 71% al 77% di raccolta differenziata. Un risultato che potrebbe portare a una riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti. Ora si punta a mantenere questa tendenza e migliorare ancora.

Formia, 5 febbraio 2026 – A Formia la raccolta differenziata ha raggiunto il 77%, segnando un salto in avanti significativo rispetto al 71% registrato prima dell’introduzione del nuovo calendario di conferimento. Il dato conferma la bontà del percorso avviato da FRZ e dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze della città. L’incremento della percentuale di differenziata rappresenta non solo un miglioramento ambientale, ma anche una leva fondamentale per il contenimento dei costi e per una prospettiva concreta di riduzione della Tari.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La differenziata in Italia cresce ancora e ora raggiunge il 77 per cento.

