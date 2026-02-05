Forbidden fruit 3 replica puntata del 5 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 5 febbraio, torna in streaming la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata, ambientata otto mesi dopo, la famiglia Argun mostra segni di cambiamento. Halit ora ha una nuova compagna, Sahika, mentre Erim si trova in una grave depressione. Solo Yigit resta vicino a lui, diventando una presenza stabile in casa.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 5 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna, otto mesi dopo, la famiglia Argun appare trasformata: Halit ha una nuova compagna, Sahika, mentre Erim è caduto in una profonda depressione, seguito solo da Yigit, ormai una presenza fissa in casa. Yildiz, prossima al parto, vorrebbe tornare in città, ma qualcosa la trattiene, lasciando aperti molti interrogativi sul suo futuro e sulle tensioni che la aspettano. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 2 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

