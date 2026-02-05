Fondi per il cimitero storico di Tavullia | dalla Regione 1,5 milioni di euro

Questa mattina il Comune di Tavullia ha ricevuto ufficialmente dalla Regione Marche il decreto con 1,5 milioni di euro per i lavori di consolidamento del cimitero storico. Gli interventi puntano a mettere in sicurezza l’edificio, da tempo minacciato dal movimento franoso che si è sviluppato nel 2022. Ora si aspetta l’avvio dei lavori, che dovrebbero salvare la parte più antica del cimitero e prevenire ulteriori danni.

Al via gli interventi di consolidamento del cimitero storico di Tavullia. Il Comune ha ricevuto dalla regione Marche il decreto ufficiale del finanziamento per la somma di 1 milione e 500mila euro da destinare alla restituzione della stabilità e della sicurezza della parte storica del cimitero comunale, su cui grava un movimento franoso dal 2022. Risalente alla fine dell’Ottocento, l’area storica rappresenta una parte dell’intero complesso cimiteriale all’interno del quale nel corso del tempo sono stati fatti interventi di ampliamento che consentono a questo luogo di culto e di memoria di continuare a svolgere la sua funzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

