Le tre sportive italiane, Francesca Segat, Alessia Filippi e Paola Fantato, sono state chiamate a giudicare i ritratti sportivi negli Italian Sports Portrait Awards. La loro presenza dà valore a questa competizione, che premia le immagini più rappresentative del mondo dello sport italiano. Le tre hanno condiviso le proprie opinioni e valori, contribuendo a far emergere le immagini più significative e autentiche di atleti e discipline.

FOCUS speciale dedicato agli Italian Sports Portrait Awards, con tre grandi protagoniste dello sport italiano nel ruolo di giurate: Francesca Segat, Alessia Filippi e Paola Fantato. In questa intervista sveliamo ufficialmente i nomi della giuria, parliamo dei criteri di valutazione, del significato di un premio che mette sullo stesso piano atleti olimpici e paralimpici, e del ruolo centrale del voto del pubblico.? IL TUO VOTO È DECISIVO Le candidature sono pubbliche e votabili online. Chi ama lo sport può contribuire direttamente a valorizzare storie, percorsi e valori autentici. Vota Italian Sportrait Awards 2026 Cerimonia finale: 16 marzo – Roma In questo episodio: * il ruolo della giuria * i valori degli Italian Sports Portrait Awards * equità tra sport olimpico e paralimpico * l’importanza del voto popolare Vai sul sito ufficiale degli Italian Sports Portrait Awards e vota ora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS SPORT | Segat, Filippi e Fantato: la giuria e i valori degli Italian Sports Portrait Awards

