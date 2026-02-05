Floe quei gol danesi-napoletani Io affamata come Hojlund

Cecilie Floe ha conquistato un’altra vittoria importante con la maglia del suo team. La giocatrice danese, che ha segnato ancora una volta, si confronta con il suo ruolo e con l’attenzione che riceve, paragonandosi a Hojlund, uno dei giovani più in vista. La sua fame di gol e la determinazione sono evidenti, e questa volta hanno portato punti pesanti per la squadra.

Cecilie Floe ha messo ancora una volta la sua firma su una vittoria pesante. L'attaccante danese è stata decisiva anche nel 2-1 con cui il Napoli Women ha superato la Fiorentina lunedì sera, confermando il suo ruolo centrale nella corsa azzurra a un posto nella prossima Champions League. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino, la squadra di Sassarini viaggia al quinto posto in classifica, a quota 20 punti dopo 12 giornate, in coabitazione con il Milan. A 24 anni, Floe è diventata il punto di riferimento offensivo del Napoli Women, trascinando il gruppo con continuità e personalità.

