Fischnaller ci riprova Voetter-Oberhofer per stupire | l' Italia dello slittino alle Olimpiadi

Fischnaller torna in pista e punta a conquistare un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo il bronzo di Pechino 2022, il pilota azzurro si prepara a una gara tutta da vivere. Anche le donne del doppio femminile sperano di salire sul podio, con l’obiettivo di portare a casa una medaglia per l’Italia.

L'azzurro, bronzo a Pechino 2022, cercherà di riconfermarsi a Milano Cortina. Occhio anche al doppio femminile, che ha ambizioni di medaglia.

Slittino: l’Italia vuole crescere in vista delle Olimpiadi di casa. Fischnaller e Voetter/Oberhofer i leader azzurri

Slittino: grande Italia a Park City! Podio per Nagler/Malleier, Voetter/Oberhofer quarte

La seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale si svolge a Park City, rappresentando la prima vera occasione per l’Italia di brillare in questa disciplina.

