Fischnaller ci riprova Voetter-Oberhofer per stupire | l' Italia dello slittino alle Olimpiadi

Fischnaller torna in pista e punta a conquistare un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo il bronzo di Pechino 2022, il pilota azzurro si prepara a una gara tutta da vivere. Anche le donne del doppio femminile sperano di salire sul podio, con l’obiettivo di portare a casa una medaglia per l’Italia.
Slittino: l’Italia vuole crescere in vista delle Olimpiadi di casa. Fischnaller e Voetter/Oberhofer i leader azzurri
Slittino: grande Italia a Park City! Podio per Nagler/Malleier, Voetter/Oberhofer quarte
La seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale si svolge a Park City, rappresentando la prima vera occasione per l’Italia di brillare in questa disciplina.
Con una forma smagliante le nostre Azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer ottengono un terzo posto in Coppa del Mondo di slittino che lascia ben sperare in ottica Olimpiadi. La forma c'è, la tenuta mentale anche. Adesso ragazze, senza paura, bisogna s facebook
Voetter/Oberhofer già in forma olimpica! Azzurre a podio nel doppio a Oberhof! - x.com
