Fioriscono le inaugurazioni nelle gallerie

Le gallerie di Genova si preparano a un weekend intenso di mostre e inaugurazioni. Durante il periodo di Art City, molte di queste spazi, associate a Ascom, aprono le porte a nuove esposizioni, riedizioni di opere storiche e progetti dedicati a collegarsi con il tessuto urbano della città. Le aperture si moltiplicano, portando l’arte direttamente nelle strade e nei quartieri, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento che promette di essere ricco di sorprese.

Nel periodo di Art City – che ormai entra nel vivo in questo lungo weekend dell'arte –, anche le gallerie cittadine associate Ascom partecipano con una costellazione di mostre che alternano nuove produzioni, riletture storiche e progetti pensati per dialogare con il contesto urbano. AF Gallery presenta 'The Angolan File' di Délio Jasse, a cura di Marco Scotini, un lavoro che indaga archivi, immagini e memorie legate alla storia coloniale angolana. CAR Gallery propone la collettiva 'Volti e figure. Simboli dell'identità nella storia dell'arte', con opere di Emanuele Becheri, Elia Cantori, Odonchimeg Davadorj, Trevor Gould, Julia Haumont, Damien Meade, Giusy Pirrotta, Alessandro Roma, Giulio Saverio Rossi, Bu Shi, Danilo Stojanovic, Joel Peter Witkin.

