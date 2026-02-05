Fiorentina-Torino sabato 07 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato sera alle 20:45, il Franchi ospita Fiorentina e Torino in una partita che può fare la differenza in classifica. La Fiorentina si gioca molto, perché si trova ancora in zona retrocessione, terzultima, e ha bisogno di punti per risalire la china. Il Torino, invece, cerca continuità e vuole allontanarsi dalla zona pericolosa. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Sabato sera al Franchi va in scena il confronto che vede opposte Fiorentina e Torino. Per la Viola è ancora una gara cruciale dato che la classifica la vede ancora in piena zona retrocessione, terzultima dietro al Lecce. I gigliati sono obbligati ad ottenere un risultato positivo dopo le tre sconfitte di fila tra campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Torino (sabato 07 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Fiorentina Torino Lazio-Fiorentina (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Il match tra Lazio e Fiorentina, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Torino-Udinese (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Analisi e approfondimenti sulla partita tra Torino e Udinese, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:45. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fiorentina Torino Argomenti discussi: Fiorentina-Torino: biglietti e info per i tifosi; INFO BIGLIETTI FIORENTINA vs TORINO -; Calendario Serie A 2025-2026, anticipi e posticipi fino alla 26^ giornata; Fiorentina - Torino, prezzi speciali per sabato 7 febbraio. Torino, sabato trasferta a Firenze: com’è cambiata la viola dopo il calciomercatoDopo l'eliminazione della Coppa Italia, Baroni prepara la trasferta di Firenze, Fiorentina arricchita dall'ottimo calciomercato ... toro.it Probabili formazioni Fiorentina-Torino: le sensazioni su Kean, Simeone e Zapata. Mandragora più di FabbianProbabili formazioni Fiorentina Torino - Nella giornata di sabato 7 febbraio, andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di ... fantamaster.it Davanti torna Kean. Gud e Solomon con lui. Mandragora dal 1' per #Fiorentina - #Torino facebook Bologna (3-0) AS Roma (1-1) Lecce (1-0) Como (3-1) Fiorentina (1-1) Genoa (1-1) Cagliari (1-0) Verona (3-0) Sassuolo (2-2) Torino (3-2) Lazio (1-0) Inter Milan (1-0) Parma (2-2) AS Roma (1-0) Atalanta (1-1) Pisa (2-2) Fi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.