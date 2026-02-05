Fiorentina | patto per la salvezza fra i giocatori Con cena a Fiesole voluta dal capitano De Gea

La Fiorentina ha deciso di unirsi per cercare di salvarsi. Questa sera i giocatori si sono riuniti in un locale di Fiesole, sulle colline sopra Firenze, per una cena di squadra. Il capitano De Gea ha voluto organizzare l’incontro, dimostrando che il gruppo è determinato a mettersi insieme e lottare fino alla fine.

FIRENZE – I giocatori della Fiorentina si sono ritrovati questa sera, 4 febbraio 2026, in un noto locale di Fiesole, sulle colline sopra Firenze, per una cena di gruppo. L’idea è nata da alcuni senatori dello spogliatoio, capitanato da David De Gea perpermettere da una parte l’integrazione e la migliore conoscenza dei nuovi arrivati dal calciomercato di gennaio, e dall’altra di siglare indirettamente una sorta di patto per la salvezza. La Fiorentina sarà chiamata a scendere in campo, sabato prossimo 7 febbraio 2026, al Franchi per una sfida contro il Torino con punti in palio dal valore doppio, in una partita che vedrà Vanoli, l’anno scorso tecnico granata, contro i suoi ex calciatori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: patto per la salvezza fra i giocatori. Con cena a Fiesole voluta dal capitano De Gea Approfondimenti su Fiorentina Patto Fiorentina: giocatori fischiati nel riscaldamento e alla lettura delle formazioni. De Gea capitano Viola Park, tutti in campo. De Gea parla da capitano. Vanoli ridisegna la tattica Dopo il giorno di riposo, la Fiorentina si è riunita al Viola Park, dove De Gea ha preso la parola come capitano. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Fiorentina-Dynamo Kiev 2-1: gol e highlights | Conference League Ultime notizie su Fiorentina Patto Argomenti discussi: Lo spogliatoio della Fiorentina ha fatto un patto per la salvezza: iniziativa portata avanti dai senatori; Gosens e quel patto con lo spogliatoio della Fiorentina: il retroscena del no alla cessione; Fiorentina: patto per la salvezza fra i giocatori. Con cena a Fiesole voluta dal capitano De Gea; Aspetta e spera. Prossime sei gare ‘decisive’. Lo spogliatoio della Fiorentina ha fatto un patto per la salvezza: iniziativa portata avanti dai senatoriIl patto della Fiorentina per raggiungere la salvezza. Lo spogliatoio ha seguito l'iniziativa dei senatori della squadra viola: la mancata cessione di ... fanpage.it Fiorentina, stasera cena di squadra lontano dai riflettori: il grande patto prima delle sfide chiaveLa Fiorentina si è ritrovata questa sera a cena per un momento di condivisione lontano dai riflettori. Una scelta nata inizialmente per accogliere i volti nuovi del mercato invernale e ... firenzeviola.it Gosens, De Gea, Dodô e Mandragora hanno fatto un patto per arrivare alla salvezza. "Corriere dello Sport" #Fiorentina #firenze #ForzaViola #curvafiesole #orgasmofiorentino facebook #Gosens e quel patto con lo spogliatoio della #Fiorentina: il retroscena del no alla cessione x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.