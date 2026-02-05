Oggi a Firenze è il giorno di Fabio Paratici. La società ha ufficializzato il suo arrivo come nuovo direttore sportivo, dopo settimane di attese e voci di mercato. Paratici si presenta subito al lavoro, pronto a mettere mano alla squadra e alle strategie future dei viola.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Annunciato da tempo, l’arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo della Fiorentina ha avuto la sua ufficialità. Oggi è il giorno della sua presentazione (conferenza stampa alle 13) in cui svelerà (o almeno dovrebbe) la sua strategia, gli obiettivi e le prospettive, anche commentando quanto fatto dal club sul mercato invernale. In occasione del suo arrivo il presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, è il giorno di Paratici

Approfondimenti su Fiorentina Paratici

Tuttosport riporta che la Fiorentina di Fabio Paratici ha concluso il suo primo acquisto di mercato: Manor Solomon, esterno israeliano attualmente in prestito al Villarreal dal Tottenham.

La Fiorentina avvia una nuova stagione con l’arrivo di Solomon, il primo acquisto sotto la gestione di Paratici.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Rivoluzione Fiorentina, tutti i nomi di Paratici

Ultime notizie su Fiorentina Paratici

Argomenti discussi: Fiorentina, ultimo giorno di mercato: Rugani è viola, in uscita occhio a Fortini; Il Como splende anche in Coppa Italia: batte la Fiorentina e vola ai quarti; Fiorentina, Giuseppe Commisso: Continuità e ambizione. Riporteremo la Viola dove merita; Giorno della Memoria: le storie dei gigliati che sfidarono l’orrore -.

Fiorentina in campo verso il Torino: Rugani a parte, da valutare per sabatoAl Viola Park è stato il giorno di Fabio Paratici. Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, in carica da oggi ufficialmente, ha fatto il suo arrivo al centro sportivo di Bagno a Ripoli ... firenzeviola.it

Mancata cessione di Kouamé al Verona, la Fiorentina chiarisce: Diffuse versioni non veritiereIl club gigliato risponde alla versione data nel pomeriggio dal presidente del Verona Italo Zanzi, che ha dichiarato che l'operazione è saltata 'per mancanza di documentazione dalla controparte ... firenzetoday.it

Ogni giorno il Museo Viola ricorda i compleanni dei protagonisti viola, tutte le persone che hanno contribuito a costruire la storia della Fiorentina sono nel nostro cuore... Buon compleanno a: Marco MELI #ForzaViola #Fiorentina #museofiorentina #museovio facebook

Fiorentina, ultimo giorno di mercato: Rugani è viola, in uscita occhio a Fortini x.com