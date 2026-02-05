Fiorentina è il giorno di Paratici
Oggi a Firenze è il giorno di Fabio Paratici. La società ha ufficializzato il suo arrivo come nuovo direttore sportivo, dopo settimane di attese e voci di mercato. Paratici si presenta subito al lavoro, pronto a mettere mano alla squadra e alle strategie future dei viola.
Firenze, 5 febbraio 2026 – Annunciato da tempo, l’arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo della Fiorentina ha avuto la sua ufficialità. Oggi è il giorno della sua presentazione (conferenza stampa alle 13) in cui svelerà (o almeno dovrebbe) la sua strategia, gli obiettivi e le prospettive, anche commentando quanto fatto dal club sul mercato invernale. In occasione del suo arrivo il presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
