In città come Bari, molti cittadini sono caduti in una trappola online. Fingevano di investire, ma in realtà si trattava di una banca falsa creata per ingannarli. Gli investigatori hanno scoperto che le truffe si svolgono tramite siti web e chat che sembrano autentici, ma sono solo un inganno per spillare soldi agli utenti. La polizia sta cercando di risalire ai responsabili e di mettere fine a questa frode che mette a rischio tanti investitori.

**In una città come Bari, dove il fascino del business online sembra offrire opportunità senza limite, si è nascosta una vera e propria trappola finanziaria.** È accaduto infatti, all’interno dell’operazione “Golden Tree”, un sistema di investimenti fittizi, mascherato da community di benessere, che ha coinvolto oltre cinquecento persone in tutta Italia, tra cui anche numerose vittime della provincia di Bari. La truffa, scoperta e investigata dalla Guardia di Finanza, ha portato alla luce un modello Ponzi, in cui i soldi dei clienti venivano spesso reinvestiti per attrarne altri, in un processo di riciclaggio che si è rivelato insostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finti investimenti online a Bari: come funziona la trappola della banca falsa

Approfondimenti su Bari Trappola

La Guardia di Finanza ha smascherato una maxi truffa finanziaria che ha coinvolto anche la provincia di Bari.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bari Trappola

Argomenti discussi: Frodi finanziarie: dalle Autorità UE avvertimenti su IA e cripto-attività - DB; Truffe online e finti investimenti, l’appello della Questura: Diffidate di guadagni facili e richieste di denaro; Truffe online e intelligenza artificiale: deepfake, falsi investimenti e lavori fantasma; Truffe, dall’ABI il vademecum per difendersi da finti investimenti e frodi con l’AI.

Finti investimenti con società estere: a Bari sequestro da 6 milioni, 7 indagati per truffa e autoriciclaggioLe indagini, ancora in corso, sono state avviate a seguito di segnalazioni di operazioni sospette e dalla denuncia di due risparmiatori La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito un decreto di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Truffa online con finti investimenti su YouTube: denunciata una 60enne nel FrusinateLa Polizia di Stato di Frosinone denuncia una 60enne: incassava su Postepay soldi legati a un raggiro online con promesse di guadagni ... ilquotidianodellazio.it

Truffa per finti investimenti ai danni di un’anziana, i finanzieri bloccano un raggiro da oltre centomila euro x.com

Allerta truffe online! Dai falsi rimborsi INPS agli investimenti in Bitcoin, i Carabinieri hanno denunciato diverse persone responsabili di frodi informatiche e truffe. Leggi l'articolo completo: https://www.youtvrs.it/finti-rimborsi-inps-e-bitcoin-facili-raffica-di-tr facebook