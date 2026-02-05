Finisce con una risposta piuttosto dura la polemica tra Fini e Salvini. L’ex presidente della Camera replica al leader della Lega, che aveva paragonato la sua comunicazione a quella di Vannacci. Fini dice che il paragone non regge, e attacca la superficialità di Salvini, che secondo lui si limita a parlare di tutto senza approfondire nulla. La polemica continua a infiammare il panorama politico italiano.

AGI - "La cifra della comunicazione di Salvini è sempre stata la superficialità, l'approssimazione. Parla di tanti argomenti senza quasi mai approfondire. Il paragone tra me e Vannacci non sta minimamente in piedi". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, accostato a Roberto Vannacci da Matteo Salvini. "Io non me ne sono andato dal Pdl che avevo contribuito a fondare, sono stato dichiarato 'incompatibile' da Berlusconi, che in diretta tv mi disse che se volevo 'far politica', cioè esprimere le mie opinioni non sempre collimanti con le sue, dovevo dimettermi da presidente della Camera. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fini replica a Salvini: "Io come Vannacci? Il paragone non sta in piedi"

Fini respinge con durezza il paragone con Vannacci.

Gianfranco Fini torna a criticare Matteo Salvini, questa volta dopo il paragone fatto con Vannacci.

