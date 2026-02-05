FIMER lancia PowerPHAST il nuovo tool di simulazione avanzata per il fotovoltaico

FIMER ha presentato PowerPHAST, un nuovo software di simulazione avanzata pensato per i professionisti del fotovoltaico. L’obiettivo è rendere più semplice e preciso il progetto di impianti e sistemi di accumulo. La compagnia di Arezzo punta così a rafforzare la sua offerta digitale, offrendo uno strumento di configurazione più affidabile e dettagliato.

Arezzo, 05 febbraio 2026 – FIMER rafforza la propria offerta digitale per il fotovoltaico con il lancio di PowerPHAST, il nuovo strumento di configurazione e simulazione ad alta fedeltà dedicato alla progettazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Il tool, acronimo di PHotovoltaic Array Sizing Tool, è integrato nella piattaforma Aurora Vision® e si rivolge a progettisti e installatori che necessitano di strumenti sempre più accurati e affidabili per il dimensionamento degli impianti. Operatore globale nel settore degli inverter fotovoltaici per applicazioni residenziali, commerciali e utility-scale, FIMER presenta PowerPHAST come una soluzione capace di superare la simulazione puramente teorica.

