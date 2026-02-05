Figlia di Mascia si lamenta di disumana attesa in ospedale | 10 ore su sedia rotelle

Una donna disabile di 77 anni ha passato quasi dieci ore seduta su una sedia a rotelle nel pronto soccorso dell’ospedale di Torrette ad Ancona. La figlia si è lamentata, definendo quella lunga attesa “disumana”. La situazione ha suscitato polemiche e sollevato dubbi sulla gestione delle emergenze in ospedale, soprattutto per i pazienti più fragili.

**Disabile per 10 ore su sedia a rotelle in ospedale, la figlia di Mascia: “Disumano”** A Ancona, nel pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, una donna di 77 anni, disabile al 100 per cento, è rimasta seduta su una sedia a rotelle per quasi dieci ore. Era arrivata in ambulanza alle 22 di martedì, con i sintomi di una bronchite aggravata, e non era stata accolta da un posto a letto né da un’area dedicata alla sua condizione. La sua attesa è durata fino alle 8 di mercoledì, quando è finalmente stata decompatta in un’area comune, senza alcun controllo medico o assistenza. L’esperienza, raccontata con forza dalla sua figlia, Mascia Pellegrini, è stata quella di un “disumano” processo di attesa, che ha provocato un forte impatto sulle emozioni della donna, ormai residente a Falconara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una donna disabile ha passato quasi 14 ore in pronto soccorso, seduta su una sedia a rotelle.

Franco, 60 anni di Senigallia, ha trascorso circa otto ore in attesa di una barella al pronto soccorso dell'ospedale, dove è entrato alle 8 del mattino.

