Fiaccolata in memoria di Pietro Sanua

Tantissime persone si sono ritrovate questa sera per la tradizionale fiaccolata in ricordo di Pietro Sanua. Nonostante il freddo e la pioggia, molti hanno deciso di partecipare, 31 anni dopo il suo omicidio. La manifestazione si è svolta senza intoppi, con i partecipanti che hanno camminato lungo il percorso fino al luogo simbolo della commemorazione.

In tanti hanno sfidato freddo e pioggia per partecipare, come ogni anno, alla fiaccolata in memoria di Pietro Sanua, a 31 anni dal suo assassinio. "Piero", come lo chiamavano tutti, quella mattina era sul suo furgone insieme al figlio Lorenzo per allestire la consueta bancarella del sabato. Arrivati a poche centinaia di metri dal mercato, padre e figlio notarono un’auto, una Fiat Punto marrone targata Genova, che fece improvvisamente un’inversione a U circa 500 metri davanti a loro. Poi uno sparo. E pochi istanti dopo Lorenzo si ritrovò il padre tra le braccia, ferito mortalmente. Sanua era un fruttivendolo molto conosciuto sul territorio e ricopriva la carica di presidente provinciale milanese dell’Associazione nazionale venditori ambulanti, oltre ad essere tra i fondatori dell’associazione "Sos Impresa" a Milano, impegnata nel contrasto alle estorsioni e all’usura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiaccolata in memoria di Pietro Sanua Approfondimenti su Pietro Sanua Omicidio di Pietro Sanua: Suraci, la pista calabrese e le indagini su Ferraro. Ma rimane un cold case L’omicidio di Pietro Sanua, avvenuto cinque anni fa, rimane un cold case nonostante le indagini abbiano confermato alcune piste, tra cui quella calabrese e il coinvolgimento di Ferraro. Il figlio di Pietro Sanua e la battaglia lunga 31 anni: “Noi non ci arrenderemo mai, lo giurai sulla tomba di mio padre” Il figlio di Pietro Sanua, coinvolto in una lunga battaglia di 31 anni, ribadisce la sua determinazione a cercare giustizia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pietro Sanua Argomenti discussi: Fiaccolata a Torino per il Giorno della memoria: la partenza dai binari dei deportati; Fiaccolata in memoria di Pietro Sanua; Giorno della memoria, la fiaccolata per ricordare gli internati nei lager; Giorno della Memoria, fiaccolata per vittime Shoah a Torino. Fiaccolata in memoria di Pietro SanuaIn tanti hanno sfidato freddo e pioggia per partecipare, come ogni anno, alla fiaccolata in memoria di Pietro Sanua, ... ilgiorno.it SIMONE RAUCEA Fiaccolata in memoria di Simone Raucea a Foggia. Un dovere attivarsi per la sicurezzaVenerdì 23 gennaio 2026, a partire dalle ore 18, si terrà una fiaccolata cittadina promossa dall’associazione studentesca Area Nuova ... statoquotidiano.it ACCADDE OGGI Il 4 febbraio del 1995 a Corsico (MI) venne ucciso Pietro Sanua, fruttivendolo e sidnacalista di 47 anni. #Vittimainnocente di #ndrangeta. Fu ucciso mentre si preparava ad allestire il suo banco di frutta e verdura. Uno sparo, il proiettile che for facebook Il 4 febbraio 1995 veniva ucciso Pietro Sanua #pietrosanua #lorenzosanua #milano #ndrangheta #racket #antoninoschiliro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.