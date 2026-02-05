Domani sera, al Teatro Genovesi di Salerno, va in scena “Due donne e un delitto”, uno degli spettacoli più attesi del Festival Nazionale Teatro XS. La Compagnia Linea di Confine di Roma porterà sul palco una storia intensa di due donne coinvolte in un misterioso delitto. L’appuntamento è alle 19, nel pieno della 17esima edizione del festival, che anima la città con il suo cartellone teatrale.

Salerno, Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19, sul palco del Teatro Genovesi di Salerno (via Principessa Sichelgaita 12a), nell’ambito della 17esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, sarà protagonista la Compagnia Linea di Confine di Roma con lo spettacolo “Due donne e un delitto” di Valentina Capecci. La pièce è una commedia giallo-comica in un atto unico che mette al centro il confronto tra due donne all’apparenza molto diverse: Carla, giornalista brillante e cinica, e Viola, donna affascinante sposata con un uomo ricco. Le due si ritrovano, loro malgrado, coinvolte in un misterioso omicidio da risolvere. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Festival Nazionale Teatro XS: “Due donne e un delitto”

Approfondimenti su Teatro XS

La Compagnia ‘Le Colonne’ porta in scena il caso Moro al Festival Nazionale Teatro XS.

Torna a Salerno il Festival Teatro XS, giunto alla sua XVII edizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Teatro XS

Argomenti discussi: Teatro Xs: il caso Moro inaugura la XVII edizione del Festival; Festival Nazionale Teatro XS, la Compagnia ‘Le Colonne’ porta in scena il caso Moro; Festival Nazionale Teatro XS la Compagnia ‘Le Colonne’ porta in scena il caso Moro; Il febbraio del Teatro Celebrazioni | un viaggio tra risate riflessioni e danza contemporanea.

Festival Nazionale Teatro XS: Due donne e un delittoSalerno, Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19, sul palco del Teatro Genovesi di Salerno (via Principessa Sichelgaita 12/a), nell’ambito della 17esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città ... zon.it

Il XVII Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2026 Teatro Genovesi, ha avuto inizio domenica 25 gennaio 2026.Il 17esimo Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2026 Teatro Genovesi, ovvero XVI+1 per scaramanzia, è iniziato col botto, presentando, ai fedeli abbonati: La Regola dei terzi di Marco De ... lapilli.eu

Empori solidali: quanta strada ancora da percorrere A Parma il festival nazionale L'appuntamento il 7 febbraio per un festival che si colloca in un contesto storico particolarmente delicato, in cui la povertà si presenta come un fenomeno sempre più comple facebook

Proroga Call for Papers – "Renaissance in Economics" Ancora tempo per portare la tua ricerca dentro il dialogo sulla Nuova Economia. Fino al 15 febbraio, ore 23:59 Roma, 14–15 maggio 2026 Candidati o diffondi la voce. festivalnazionaleconomiaci x.com