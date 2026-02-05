Fernando Errico entra nelle Commissioni strategiche e nell’Ufficio di Presidenza Ambiente

Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia dal Sannio, entra a far parte delle Commissioni strategiche e dell’Ufficio di Presidenza Ambiente. È stato ufficialmente nominato come membro della Quinta Commissione Sanità e Sicurezza Sociale e guiderà come Segretario la Settima Commissione Ambiente. La sua nomina apre nuove vie di influenza all’interno delle decisioni politiche regionali.

Contestualmente, Errico è stato eletto nell’Ufficio di Presidenza con il ruolo di Segretario della VII Commissione Ambiente. “Accolgo questi incarichi con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato Errico –. Si tratta di commissioni centrali per il presente e il futuro del Sannio, territorio che necessita di risposte concrete su sanità, tutela ambientale, sviluppo sostenibile e utilizzo efficace delle risorse comunitarie. In particolare, il ruolo nell’Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente rappresenta un’opportunità importante per incidere su temi strategici come la protezione del territorio, l’energia, la prevenzione del rischio idrogeologico e la difesa dell’ambiente, questioni che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Approfondimenti su Fernando Errico

Ultime notizie su Fernando Errico

