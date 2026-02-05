Fermato per un controllo in auto aveva 40 grammi di cocaina | 20enne milanese arrestato in Ossola

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un giovane di 20 anni, residente a Milano, durante un controllo stradale in Ossola. L'uomo era a bordo di un’auto con altre persone quando è stato fermato. Durante la verifica, i militari hanno trovato nel veicolo 40 grammi di cocaina. A quel punto, il ragazzo è stato ammanettato con l’accusa di spaccio di droga.

Lo scorso 8 gennaio, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 33 anni, trovato in possesso di 90 grammi di hashish durante un controllo.

