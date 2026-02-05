Fermato in un controllo stradale a Moncalieri sull' auto aveva abiti rubati e una sciabola | denunciato

La polizia locale di Moncalieri ha fermato un uomo marocchino di circa 30 anni durante un controllo stradale. L’uomo guidava un’auto con a bordo vestiti rubati e una sciabola, che sono stati sequestrati. È stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi.

Un marocchino sulla trentina è stato fermato e denunciato ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, dalla polizia locale di Moncalieri per ricettazione e porto abusivo di armi. Nel corso di un controllo stradale in corso Rosselli, gli agenti hanno notato che la sua auto era piena di materiale, in.

