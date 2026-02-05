Incognita-Pontedera. Domenica al "Mannucci" (ore 12.30) i rossoverdi dovranno fornire immediati segnali di riscossa contro un’avversaria che occupa l’ultimo posto in classifica e non vince da novembre. Ma il team granata è tutto da scoprire, considerando che al termine della sessione invernale di mercato conta ben 17 partenze e 15 innesti. La Ternana, che sta tentando di trovare la migliore versione tattica in seguito ai nuovi arrivi e che deve ritrovare la perduta concretezza in fase offensiva, avrà dunque di fronte una formazione del tutto diversa da quella che sconfisse 2-1 nella gara d’andata e che è progressivamente mutata anche rispetto alle ultime uscite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fere, incognita Pontedera. Toscani rivoluzionati

Approfondimenti su Fere Pontedera

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fere Pontedera

Argomenti discussi: Fere, incognita Pontedera. Toscani rivoluzionati.

Fere, incognita Pontedera. Toscani rivoluzionatiIncognita-Pontedera. Domenica al Mannucci (ore 12.30) i rossoverdi dovranno fornire immediati segnali di riscossa contro un’avversaria che occupa l’ultimo posto in classifica e non vince da novembre ... lanazione.it

#Tuttosport: INCOGNITA BREMER facebook