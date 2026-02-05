Nel Brasile del 1977, un film apre una finestra sul passato e sul presente. Parla di memoria e di come il trauma si trasmette di generazione in generazione. Il regista riflette su come anche i valori si passano di padre in figlio, lasciando il segno nel tempo.

"È un film sulla memoria – o la sua assenza – e sul trauma generazionale. Credo che se il trauma può essere trasmesso di generazione in generazione, anche i valori lo possono essere. Questo film è dedicato a coloro che restano fedeli ai propri valori nei momenti difficili". Queste le parole pronunciate da Wagner Moura dal palco dei Golden Globes, primo brasiliano a vincere la statuetta come miglior attore per L’agente segreto, la pellicola di Kleber Mendonça Filho premiata anche come miglior titolo internazionale, che nel frattempo ha ottenuto quattro nomination agli Oscar – miglior film, attore protagonista, film internazionale e casting. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fenomeno Agente segreto: "Nel Brasile del 1977 per parlare di oggi"

Approfondimenti su Fenomeno Agente

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fenomeno Agente

Argomenti discussi: L’agente segreto, misteri e politica nella sala buia; L'agente segreto - La recensione; Il cinema come denuncia politica: da L'Agente Segreto ai film che hanno cambiato la Storia; Oscar 2026, dove vedere tutti i film candidati: le 14 pellicole in streaming e al cinema.

L’agente segreto , il film brasiliano candidato agli Oscar è un thriller superbo e anticonvenzionale con un gigantesco Wagner MouraNominato a 4 premi Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista, è al cinema L'agente segreto, il pregevole film brasiliano di Kleber Mendonça Filho ... vogue.it

L’Agente segreto: recensione del film con Wagner MouraMendonça Filho ha un gusto del racconto e dell’invenzione che è certamente tipico, oggi, del cinema sudamericano ma lui in più, come detto sopra, ragiona politicamente sulle immagini, svolge la sua ... lascimmiapensa.com

Secondo le prime ricostruzioni, l’agente stava intervenendo per impedire un incendio di natura abusiva, un fenomeno purtroppo non raro che deturpa il paesaggio e inquina l’aria. Durante l’azione di contrasto, la guardia zoofila sarebbe stata avvicinata e mina facebook

Il fenomeno, alimentato da celebrità, social media e timori legati alla criminalità, sta trasformando un mercato un tempo riservato ai super-ricchi x.com