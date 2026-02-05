Fenomeno Agente segreto | Nel Brasile del 1977 per parlare di oggi

Da quotidiano.net 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Brasile del 1977, un film apre una finestra sul passato e sul presente. Parla di memoria e di come il trauma si trasmette di generazione in generazione. Il regista riflette su come anche i valori si passano di padre in figlio, lasciando il segno nel tempo.

"È un film sulla memoria – o la sua assenza – e sul trauma generazionale. Credo che se il trauma può essere trasmesso di generazione in generazione, anche i valori lo possono essere. Questo film è dedicato a coloro che restano fedeli ai propri valori nei momenti difficili". Queste le parole pronunciate da Wagner Moura dal palco dei Golden Globes, primo brasiliano a vincere la statuetta come miglior attore per L’agente segreto, la pellicola di Kleber Mendonça Filho premiata anche come miglior titolo internazionale, che nel frattempo ha ottenuto quattro nomination agli Oscar – miglior film, attore protagonista, film internazionale e casting. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

fenomeno agente segreto nel brasile del 1977 per parlare di oggi

© Quotidiano.net - Fenomeno Agente segreto: "Nel Brasile del 1977 per parlare di oggi"

Approfondimenti su Fenomeno Agente

L'agente segreto: il film pluripremiato con Wagner Moura da oggi è al cinema

L'agente segreto, Wagner Moura lotta per la sua vita nel trailer di uno dei film più attesi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fenomeno Agente

Argomenti discussi: L’agente segreto, misteri e politica nella sala buia; L'agente segreto - La recensione; Il cinema come denuncia politica: da L'Agente Segreto ai film che hanno cambiato la Storia; Oscar 2026, dove vedere tutti i film candidati: le 14 pellicole in streaming e al cinema.

L’agente segreto , il film brasiliano candidato agli Oscar è un thriller superbo e anticonvenzionale con un gigantesco Wagner MouraNominato a 4 premi Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista, è al cinema L'agente segreto, il pregevole film brasiliano di Kleber Mendonça Filho ... vogue.it

fenomeno agente segreto nelL’Agente segreto: recensione del film con Wagner MouraMendonça Filho ha un gusto del racconto e dell’invenzione che è certamente tipico, oggi, del cinema sudamericano ma lui in più, come detto sopra, ragiona politicamente sulle immagini, svolge la sua ... lascimmiapensa.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.