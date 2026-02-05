Melinda Gates si dice felice di essere lontana da tutto questo “letame” e ha parlato per la prima volta dei rapporti tra il suo ex marito e Jeffrey Epstein. La coppia, nota per la ricchezza e il prestigio, si trova ora sotto i riflettori dopo la scoperta di tre milioni di file che collegano Bill Gates all’affare Epstein, con almeno due di questi file che lo nominano direttamente. Bill Gates nega ogni responsabilità, ma le rivelazioni alimentano i sospetti e i dubbi sulla loro relazione.

Lei è “felice di essere lontana da tutto questo letame ”, lui nega ogni addebito. La ex coppia più ricca ed ammirata del mondo fa i conti con i 3 milioni di file legati all’Affaire Epstein che nominano lui, Bill Gates, almeno 2.638 volte. Melinda ed il co-fondatore di Microsoft stanno riguardando, ex post, la fine del loro matrimonio a 5 anni dal divorzio. Non è mai stato un mistero che a spingere la donna a chiedere di separarsi siano state le dubbie frequentazioni del filantropo e miliardario americano, l’uomo dall’immagine quasi noiosa e quell’aria un po’ da nerd di chi aveva avuto un’intuizione geniale che lo aveva reso tanto ricco e condivideva con la moglie l’impegno per l’Africa e le azioni caritatevoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Felice di essere lontana da tutto questo letame”. Le rivelazioni di Melinda sui rapporti tra Epstein e l’ex marito Bill Gates

Approfondimenti su Bill Gates Jeffrey Epstein

Melinda French Gates rompe il silenzio e si schiera dalla parte delle vittime dello scandalo Epstein.

Melinda Gates si lascia andare a una frase diretta, dicendo di essere felice di stare lontana da tutto questo schifo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bill Gates Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Epstein Files, ex moglie Bill Gates: Triste per i nuovi dettagli e per le vittime; Milano Cortina 2026, il Cio si tiene lontano dalla politica; Melinda Gates sul caso Epstein: Spero che le vittime ricevano giustizia, è straziante quello che è successo. Bill: Pentito di aver passato del tempo con lui; Incredibile tristezza: Melinda Gates sugli Epstein files che citano l’ex marito.

Caso Epstein, Melinda Gates rompe il silenzio: Giustizia per le vittime. Bill? Felice di essere lontana dal fangoMelinda French Gates, ex moglie del co-fondatore di Microsoft Bill Gates, ha deciso di ... msn.com

MotoGP, Aldeguer 2°: Lontani da Aprilia ma felice di essere stato il miglior ducatistaFermin Aldeguer commenta così la prima giornata in pista a Mandalika, chiusa in seconda posizione: Sensazioni non erano perfette, stamattina sono caduto. Sono andato a limite, più del tempo che ho ... sport.sky.it

LaPresse. . Bill Gates rompe il silenzio: "L'email di Epstein è falsa" In un'intervista alla tv australiana, il co-fondatore di Microsoft torna sui suoi rapporti con il finanziere: "Col senno di poi sono stato sciocco a dedicargli del tempo". Gates nega categoricamente l facebook

. @paolomieli: "Bill Gates era un idolo della sinistra mondiale, ora l'ex moglie lo accusa come fu per Berlusconi con Veronica Lario. Melinda Gates chiede giustizia per le giovani donne coinvolte nello scandalo Epstein. Non è una cosa che finisce qua" x.com