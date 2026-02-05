Fegato in pericolo | come lo stress cellulare incrementa il rischio di cancro

Il rischio di sviluppare il cancro al fegato aumenta quando le cellule del fegato sono sottoposte a forte stress. Uno studio recente spiega come questo stress cellulare possa favorire la crescita dei tumori e, allo stesso tempo, rappresentare un obiettivo per future terapie. La ricerca mette in luce che intervenire su questo meccanismo potrebbe aiutare a migliorare le possibilità di cura per i pazienti.

**Lo stress cellulare, un fattore cruciale per lo sviluppo del cancro al fegato, ma anche un potenziale bersaglio per l’immunoterapia.** Un gruppo internazionale di studiosi, guidato dal centro tedesco per la ricerca sul cancro (DKFZ) e dal Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute di La Jolla, ha scoperto un nuovo meccanismo molecolare che collega lo stress cellulare cronico alla crescita del carcinoma epatico. Le ricerche, pubblicate su *Nature*, indicano che un enzima chiamato ATF6, attivato in risposta a condizioni patologiche, può proteggere le cellule tumorali dal riconoscimento e dalla distruzione delle cellule immunitarie, rendendole meno sensibili alle terapie immunologiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lo stress cellulare cronico può aumentare il rischio di sviluppare il cancro al fegato.

Numerosi studi suggeriscono che avere un gatto può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare.

